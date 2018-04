Brasil deve diversificar rapidamente o abastecimento de gás A Agência Internacional de Energia (AIE) alerta que o Brasil precisa diversificar o mais rápido possível seu abastecimento de gás natural para não depender de decisões políticas que são tomadas na Bolívia ou em outros países da região. A avaliação, de especialistas da entidade com sede em Paris, é feita depois que o governo de Evo Morales fechou um acordo até 2036 com a Petrobras. "Ficamos surpresos com a notícia do acordo", confessou um dos analistas da AIE, que acompanha a situação da Bolívia e que esperava maior resistência por parte das empresas que atuam no país andino. Na avaliação da entidade, um dos pontos que mais contou para que o entendimento fosse estabelecido foi a necessidade de que não haja uma interrupção no fornecimento de gás ao Brasil. "O País precisará de muita energia nos próximos anos para retomar seu crescimento", afirmou o analista. "O abastecimento deve ter pesado muito na decisão da Petrobras de fechar o acordo", disse. Para a entidade, está na hora de o Brasil investir na produção nacional de gás e procurar outros fornecedores. "Precisa haver uma diversificação no abastecimento para que o País não fique dependente de ninguém", aconselhou o analista. Nos últimos dias, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, admitiu que o governo avalia a possibilidade de buscar alternativas para o abastecimento de gás. A AIE estima que a Petrobras pode estar esperando que um sinal positivo seja dado pelos bolivianos no preço que se negociará pelo gás, já que a empresa aceitou o aumento de impostos. O valor, segundo os analistas, poderia ser fundamental para a companhia brasileira nos próximos anos em suas operações na Bolívia. O gás natural é hoje o recurso energético que mais cresce em termos de produção e consumo no mundo. Não por acaso, a média do preço do gás aumentou em oito vezes nos principais mercados consumidores, como Europa e Estados Unidos na última década. Investimentos A AIE aponta ainda que também será de interesse dos bolivianos fechar algum tipo de acordo com as empresas estrangeiras, pois não podem ficar sem investimentos de fora. A agência lembra o caso da nacionalização do gás no México. Antes de tomarem essa decisão, os mexicanos chegavam a exportar gás para os Estados Unidos. Depois, a nacionalização da Pemex levou o país a ter de importar gás americano, apesar de suas reservas, já que não conseguiram recursos para investir em sua própria produção. Os especialistas acreditam, portanto, que o mesmo poderia ocorrer com a Bolívia sem investimentos estrangeiros. Para a América do Sul, essa situação poderia ser o pior dos cenários, já que o continente poderia ser obrigado a importar gás de outras fontes. Segundo a AIE, a Bolívia não está nem entre os 20 maiores produtores do mundo e representa menos de 0,7% das reservas de gás no planeta, mas tem um papel importante para abastecer o Brasil. Pelos cálculos da British Petroleum, a Bolívia é a quarta reserva das Américas, superada pelos Estados Unidos, Venezuela e Canadá. Até 2025, as estimativas da AIE são de que o uso do gás irá duplicar no mundo, em parte por causa da alta dos preços do petróleo e diante da necessidade de países em buscarem fontes mais limpas de energia.