Brasil deve ir à OMC contra subsídios ao açúcar e ao algodão Diplomatas brasileiros em Genebra já estão preparando o pedido de consultas com os Estados Unidos e com a União Européia (UE) no caso do protecionismo contra as exportações de açúcar e de algodão. Segundo funcionários do Itamaraty, os processos já estão sendo avaliados e deverão ser entregues aos representantes da Organização Mundial do Comércio (OMC) em meados de setembro. O Brasil alega que, no caso da exportação de algodão, os subsídios dados por Washington aos produtores acabam prejudicando as vendas nacionais. Ao ajudar os fazendeiros norte-americanos, a Casa Branca acaba contribuindo para a queda nos preços internacionais do produto, o que prejudica a renda dos agricultores brasileiros. Outro efeito é a competição desleal que enfrentam os produtores nacionais em terceiros mercados. O algodão brasileiro acaba tendo de competir com o produto norte-americano subsidiado e, muitas vezes, acaba perdendo mercado. Segundo o governo, os prejuízos chegam a US$ 700 milhões por ano. O outro caso que já está em Genebra é o do protecionismo europeu às importações de açúcar. Segundo os produtores brasileiros, Bruxelas importa açúcar a preços subsidiados de países da África, do Caribe e do Pacífico, o que seria uma prática ilegal e que discrimina às exportações nacionais. No final da semana passada, o Brasil ganhou o primeiro aliado na luta contra as barreiras comerciais da UE. O governo da Austrália anunciou que irá se juntar ao Brasil na queixa contra as barreiras ao açúcar que o País deverá enviar à OMC. A aliança deverá causar impacto na OMC e poderá resultar em uma nova pressão para que os países desenvolvidos façam uma revisão das políticas protecionistas. Tanto os europeus como os norte-americanos se recusam a fazer comentário sobre as disputas que devem começar em breve contra o Brasil. "Vamos esperar até que a queixa seja feita", afirmou um representante da UE. Já os norte-americanos ironizam. "Há um ano o Brasil disse que iria iniciar as queixas mas até agora nada ocorreu", afirmou um funcionário da Casa Branca.