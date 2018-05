Brasil deve melhorar gastos sociais, diz Ter-Minassian

As medidas necessárias, argumentou, "são bastantes conhecidas" pelas autoridades e pela comunidade acadêmica brasileira. "Em contraste com as respostas políticas imediatas aos protestos, a ênfase deveria estar nos passos necessários, mesmo politicamente difíceis em alguns momentos, para melhorar a qualidade e a eficiência dos gastos em saúde e educação de forma sustentável e responsável, do ponto de vista fiscal", afirmou no seu texto "Melhorando o Gasto Social para uma Vida Melhor para todos no Brasil".

Segundo Teresa, o aumento dos gastos do Brasil nas duas áreas e as melhorias alcançadas nas últimas décadas não são desprezíveis. Os desembolsos federais em educação cresceram nos últimos anos e alcançaram o equivalente a 4,7% do Produto Interno Bruto (PIB). Trata-se de um nível acima da média de países com renda per capita similar à do Brasil, assinalou a economista. O gasto por estudante, no Brasil, é mais alto do que no Chile e na Coreia do Sul. Apesar disso, estudantes brasileiros têm média de aprendizado menor do que a média nos países industrializados e em vários vizinhos latino-americanos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.