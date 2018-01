Brasil deve receber 9 milhões de turistas/ano até 2006 O ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, disse que até 2006 o Brasil deverá receber nove milhões de turistas ao ano, ante os 3,8 milhões que passaram pelo País no ano passado, segundo meta estabelecida pelo ministério. Segundo o ministro, está sendo definida uma política nacional de turismo, inclusive com a criação de secretarias específicas, que vai definir um plano para elevar o setor no País nos próximos anos, levando em conta a necessidade promoção comercial, e de financiamento para os pequenos negócios desta área. Mares Guia afirmou, em palestra na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) que dos dez milhões de empregos que o governo Lula pretende criar em quatro anos, 1,2 milhão serão gerados no Turismo. As contas do ministro apontam que 9 milhões de turistas poderão garantir um ingresso de US$ 8 bilhões no Brasil em 2006 "transformando o setor na maior pauta de exportação do País". Mas admitiu que para alcançar esta meta será necessário o orçamento para a pasta de R$ 400 milhões, e que na atual circunstância de restrição orçamentária, seria difícil convencer o Congresso sobre esta necessidade adicional de recursos. O ministro afirmou entretanto que neste primeiro momento de ação do ministério os recursos são suficientes porque a fase é de montar um amplo programa para o setor.