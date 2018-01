Brasil deve responder hoje à proposta para máquinas de lavar Os empresários argentinos de máquinas de lavar roupa esperam hoje a resposta dos seus concorrentes brasileiros à proposta de acordo que eles fizeram na quinta-feira passada. A oferta argentina implica em importar somente 50 mil máquinas brasileiras de lavar roupas até o final deste ano. Porém, os brasileiros querem que esse número chegue a 68 mil e, se não houver um acordo nos próximos dias, o governo de Néstor Kirchner vai aplicar a medida que acaba com as licenças automáticas para as importações argentinas deste produto. Tanto o fim do licenciamento automático, quanto as cotas impostas ao Brasil, representam um retrocesso no livre comércio do Mercosul, porque são barreiras não tarifárias, já que a primeira burocratiza e trava e a segunda limita o comércio.