Brasil deve seguir UE e manter ação do aço na OMC O Brasil deve seguir a União Européia (UE) e manter a queixa contra os subsídios ao aço dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC), apesar dos EUA terem anunciado, nesta quinta-feira, a sétima lista com 178 exclusões de sobretaxas de salvaguarda sobre as importações do aço. Diplomatas brasileiros em Genebra foram avisados pela embaixada do Brasil em Washington da decisão norte-americana e continuam o trabalho para que no próximo dia 30 de agosto apresentem, junto com os outros sete membros (UE, China, Coréia, Japão, Nova Zelândia, Noruega e Suíça), a petição que dará início aos trabalhos dos painéis de arbitragem da OMC. "Com certeza, uma avaliação mais detalhada será feita por Brasília no começo da semana para verificar se as exportações brasileiras, depois desta última lista, voltam ao nível anterior ao anúncio das medidas de salvaguardas americanas feito em março", afirmou um diploma. "o Brasil foi o último a entrar no grupo e nada indica até o momento que poderemos sair". Na opinião do embaixador da missão do Brasil na UE, José Alfredo Graça Lima, "não há motivos para o Brasil continuar a ação na OMC caso seja verificado que o volume de negócios foi retomado depois do anúncio desta última lista", o que não aconteceu até a lista anterior. Mas, deixa claro que esta é uma decisão que deverá ser tomada por Brasília em conjunto com o setor privado. A OMC se pronunciou hoje "saudando" a última decisão norte-americana de excluir produtos siderúrgicos de importância para os exportadores europeus das medidas de salvaguardas norte-americanas. "Entretanto um número considerável de produtos vão ficar sujeitos a direitos de alfândega proibitivos e é por isto que a UE manterá sua ação contra os EUA na OMC", afirmou a Comissão Européia. O Executivo Europeu foi prudente ao se pronunciar sobre a necessidade ou não de aplicar de maneira efetiva as sanções previstas pela UE contra produtos norte-americanos. "É prematuro. Vamos analisar primeiro a situação. Deixem a Comissão fazer uma proposição aos Estados membros e deixem os Estados membros decidirem em setembro", disse uma fonte da direção geral de Comércio da Comissão Européia. A Comissão preferiu não comentar se tomará ou não, a partir de setembro, as medidas de represália previstas contra os Estados Unidos. Os quinze países do bloco elaboraram uma lista de produtos norte-americanos que poderiam ser sobretaxados no mercado europeu, como suco de laranja, têxteis, motos, entre outros. Em julho, os ministros europeus decidiram que a Comissão deve apresentar no meio de setembro uma avaliação global do que representou para a siderurgia européia todas as exclusões anunciadas pelos Estados Unidos. Esta decisão representou uma mudança da estratégia assumida até aquele momento, quando a Comissão já havia anunciado que, no fim de setembro, adotaria eventuais medidas de represália contra as tarifas aplicadas pelos EUA sobre o aço.