Brasil diz aos EUA que prefere negociar o Mercosul com a Alca O líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP, disse hoje que reafirmou ao representante de comércio dos Estados Unidos, Robert Zoellick, que o Brasil defende o modelo de negociação entre o Mercosul e os Estados Unidos. Essa é a posição que o Brasil está apresentando, afirmou. O senador disse que sentiu uma resistência menor de Zoellick a essa proposta do que há um ano. Mercadante afirmou que esse modelo é o que está sendo negociado pelos Estados Unidos, que já assinou acordos bilaterais com o Chile, México e Canadá e está apresentando propostas diferenciadas nas negociações da Alca para a América Central, América Andina e Mercosul. O senador disse que Zoellick pediu para o Brasil melhorar sua proposta, mas Mercadante disse que esse gesto deveria partir dos Estados Unidos, que são mais fortes na negociação. Mercadante observou que, se os norte-americanos levaram para a OMC questões como os subsídios à agricultura, que consomem US$ 175 bilhões anuais, e a política antidumping, o Brasil também tem o direito de deixar para negociar na OMC pontos que interessam aos norte-americanos, como direito sobre propriedade intelectual, políticas de investimentos e de compras governamentais.