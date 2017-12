Brasil é 1º em robótica da América Latina O Brasil superou o México e foi o País da América Latina onde o maior número de robôs foi instalado na indústria em 2002. As informações são da Comissão Econômica da ONU para a Europa, que acredita que o volume de investimentos no setor deva continuar a crescer no Brasil em 2003. Segundo as estatísticas, o Brasil deve contar com até 4 mil robôs instalados, especialmente nas fábricas automotivas do País. O número equivale a cerca de 90% de todos os robôs existentes na América do Sul e se equipara ao do México. Mas o País ainda está muito longe de economias como a do Japão, que conta com cerca de 350 mil robôs em uso, ou da Alemanha, com cerca de 105 mil unidades. O problema para a expansão da robótica no Brasil estaria no baixo custo da mão-de-obra, que impediria que outros setores adotassem a tecnologia. "No Brasil, um robô ainda não pode competir com os baixos salários dos trabalhadores", afirma Jan Karlsson, autor do estudo. Já na Alemanha, o alto custo de um empregado incentivou até as pequenas empresas a adotarem robôs em suas linhas de produção. O estudo aponta a existência de pelo menos 770 mil robôs em funcionamento no mundo, o que inclui desde robôs para vigilância, para uso médico e para a montagem de veículos em linhas de produção. Para 2003, o prognóstico da ONU mostra um aumento no setor, depois de dois anos de queda. Somente no primeiro semestre, as encomendas de robôs no mundo teriam aumentado em 26% em relação ao mesmo período de 2002. Até 2006, a perspectiva é de um crescimento anual de pelo menos 7,4%.