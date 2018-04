Brasil é 2º mais atraente para infra-estrutura na AL O Brasil é o segundo país mais atraente para investimentos em infra-estrutura na América Latina, afirma um relatório divulgado nesta quarta-feira, 25, na reunião latino-americana do Fórum Econômico Mundial em Santiago, no Chile. No ranking de 12 países preparado pelo Fórum, o Brasil só fica atrás do Chile, classificado em uma categoria à parte na região pelo ambiente "extremamente favorável" a investimentos privados. Segundo o relatório, o Brasil apresenta um Índice de Atratividade para Investimentos Privados em Infra-Estrutura (Ipiai, na sigla em inglês) de 4,4, enquanto o país andino lidera com 5,43 pontos. A última colocada é a República Dominicana (3,33), que não ficou muito atrás da Bolívia (3,34) e da Venezuela (3,37). Baseado na análise de estatísticas e nas percepções de investidores, o Ipiai foi desenvolvido em resposta a um diagnóstico feito na última reunião latino-americana do Fórum, em São Paulo, no ano passado, de que a carência de infra-estrutura em transporte e comunicações era um dos principais entraves ao desenvolvimento da região. ´Posição medíocre´ Os autores do estudo dizem ter se guiado por oito pilares: ambiente macroeconômico, estrutura legal, risco político, facilidade de acesso à informação, sofisticação e desenvolvimento de mercados financeiros, histórico do país em investimentos em infra-estrutura nos últimos 15 anos, relações entre governo e sociedade e disposição do governo em facilitar investimentos no setor. Para o Brasil, o principal freio para atrair investimentos em infra-estrutura estaria na qualidade da estrutura legal, especialmente "preocupante", segundo o Fórum. "Sua posição medíocre no nono lugar (no quesito) se deve principalmente a ineficiências na estrutura regulatória e a uma ética pública muito precária", afirma o relatório. O País aparece em penúltimo lugar nos quesitos que aferem o peso da regulamentação governamental e desvios de recursos públicos, usados para avaliar a qualidade da estrutura legal. Judiciário Na independência do Judiciário, o País fica em oitavo, o que, segundo o Fórum, oferece uma explicação de porque, "apesar dos seus esforços para promover investimentos privados (o Brasil está em sexto lugar nesse ponto), demora tanto para tirar projetos do papel". Ainda assim, o relatório destaca que o desempenho brasileiro é melhor do que a média regional em seis dos oito pilares que compõem o índice. Entre os destaques positivos, estão o baixo risco político, o "notável" histórico de investimentos privados entre 1994 e 2005 e a facilidade de acesso à informação. Nesse quesito, o Brasil lidera nos três indicadores (qualidade das estatísticas, transparência e abertura do processo decisório e consistência nos processos de privatização). "O único ponto negro nesse, com exceção disso, notável desempenho é uma baixa nota de 3,37 (de 0 a 7) e a nona posição no ranking pela qualidade das informações envolvendo mudanças de políticas públicas." Segundo o relatório, a retomada dos investimentos em infra-estrutura praticamente abandonados pelos governos da região depois da crise da dívida na década de 80 é fundamental para promover o desenvolvimento da região. Crescimento acelerado Os autores citam um estudo de acordo com o qual o uso eficiente da infra-estrutura pode responder por 40% da diferença de crescimento entre países pobres e ricos. "Já foi estimado que uma melhora na infra-estrutura da América Latina ao nível da Coréia do Sul criaria um crescimento no PIB per capita da ordem de 1,1% a 4,8% e poderia reduzir a desigualdade em 10% a 20%", diz o relatório. Dadas as limitações impostas aos gastos públicos, porém, os governos precisam recorrer a mecanismos cada vez mais eficientes de parceria com a iniciativa privada, defendem os autores do estudo, que destacam o Brasil como um dos principais beneficiários das chamadas PPPs (parcerias público-privadas). Os economistas do Fórum colocam o Brasil na mesma categoria (cluster) de Peru e Colômbia pelo fato de, segundo eles, os três países apresentarem bom desempenho na maioria dos pilares, mas enfrentarem dificuldades para aumentar o fluxo de projetos de infra-estrutura. Numa segunda categoria, estão México e El Salvador, e a terceira agrupa Guatemala, Uruguai e República Dominicana. A quarta e última é reservada a Argentina, Bolívia e Venezuela, onde as condições gerais para investidores são classificadas como ruins e o uso de investimentos privados na oferta de bens públicos é praticamente "inexistente", diz o relatório. Ranking da Infra-estrutura 1. Chile - 5,43* 2. Brasil - 4,40 3. Colômbia - 4,33 4. Peru - 4,23 5. México - 4,04 6. Uruguai - 4,02 7. El Salvador - 3,97 8. Guatemala - 3,64 9. Argentina - 3,41 10. Venezuela - 3,37 11. Bolívia - 3,34 12. Rep. Dominicana - 3,33 * Índice de Atratividade para Investimentos em Infra-estrutura. Fonte: Fórum Econômico Mundial