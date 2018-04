Brasil é 7º destino de eventos no mundo O Brasil atingiu em 2006 a sétima colocação no ranking dos países que mais recebem eventos no mundo. Segundo relatório divulgado pela International Congress and Convention Association (ICCA), associação internacional do segmento, o País sediou no ano passado 207 encontros internacionais, ante 145 de 2005, que o deixava na 11ª colocação. De acordo com a Embratur, nos últimos cinco anos, o Brasil avançou 14 posições no ranking da ICCA, garantindo a melhor colocação entre os países latino-americanos e o segundo melhor das Américas - atrás apenas dos Estados Unidos, 1º colocado. As cidades de São Paulo, em 18º, do Rio de Janeiro, em 26º, de Salvador, em 72º, de Fortaleza e de Brasília, ambas na 107ª posição, são as que mais receberam eventos no mundo em 2006. Para a ministra do Turismo, Marta Suplicy, esse desempenho atesta o acerto das políticas do ministério e do programa de apoio à captação de eventos internacionais para o Brasil, desenvolvido pela Embratur. "O Brasil compete hoje em pé-de-igualdade com tradicionais destinos de eventos no mundo. O trabalho que a Embratur realiza no exterior junto a tomadores de decisão de grandes eventos internacionais encontra suporte na constante melhoria da infra-estrutura turística nacional, executada pelo ministério", avalia. Segundo a pesquisa, os Estados Unidos (414) e a Alemanha (334) mantiveram, respectivamente, o 1º e o 2º lugar no ranking, enquanto o Reino Unido (279), a França (269), a Espanha (266) e a Itália (209) também aparecem à frente do Brasil. Os critérios da ICCA consideram apenas os eventos que são realizados regularmente, ou seja, precisam ter ocorrido em pelo menos três países diferentes e ter no mínimo 50 participantes. Em 2006, para a formatação do ranking, a entidade considerou 5.838 eventos internacionais, 523 a mais do que em 2005, refletindo o fortalecimento da indústria mundial de eventos.