Brasil e a China estreitam relações comerciais O Brasil e a China assinaram hoje em Pequim um Memorando de Entendimento objetivando o estreitamento da cooperação industrial entre os dois países. O documento foi assinado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, e o ministro chinês de Comércio Exterior e Cooperação Econômica, Shi Guansheng. Amaral disse à Agência Estado, em entrevista por telefone, que o acordo prevê o desenvolvimento conjunto de tecnologia para a produção de medicamentos genéricos e a transferência de tecnologia no âmbito do Programa Brasileiro do Álcool (Proálcool). A China tem planos de montar uma segunda usina de álcool e está interessada em utilizar a tecnologia brasileira. Atualmente, os chineses utilizam tecnologia norte-americana na produção do álcool. O acordo também prevê entendimentos em vários setores como o de siderurgia e o de software. "Estamos montando uma rede de relações não só de comércio mas de investimentos", disse o ministro, prevendo que deve haver um aumento significativo dos investimentos mútuos. Crédito do BNDES O ministro disse que a ampliação dos recursos do BNDES para linhas de financiamento às exportações, aprovada na semana passada pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), foi realizada já prevendo atingir o mercado chinês. "Achamos que a China é o modelo de relacionamento que deve ser seguido com países de desenvolvimento médio", afirmou. A minuta do Memorando de Entendimento foi apresentada ao governo chinês no início de novembro, quando uma missão governamental daquele país esteve no Brasil. O ministro disse que nos últimos oito meses cinco missões brasileiras estiveram na China e outras cinco chinesas estiveram no Brasil. Amaral acredita que o acordo "pavimenta o caminho" para o próximo governo negociar um acordo de preferências tarifárias com o governo chinês. A Embraer assinou hoje na China um contrato para formação de uma joint venture com duas subsidiárias da empresa chinesa Avic 2. A empresa brasileira terá 51% do capital social que será de US$ 25 milhões. Amaral, que participou hoje da solenidade de assinatura do acordo com representante do governo brasileiro, acredita que a associação da Embraer com a chinesa permitirá um aumento das exportações brasileiras.