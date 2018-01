Brasil e Argentina chegam a acordo sobre exportações Brasil e Argentina não chegaram a um acordo quanto às exportações de produtos brasileiros da linha branca (geladeiras, fogões e lava-roupa) na reunião bilateral realizada nesta quinta-feira, no Rio. Segundo o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), Ivan Ramalho, os empresários daquele país e o governo argentino querem mais um acordo em que os brasileiros se comprometem a restringir voluntariamente suas exportações. Ramalho contou que tanto o empresariado do setor, quanto o governo do Brasil acham que os acordos anteriores já foram uma importante contribuição para a Argentina, que não precisaria mais desses mecanismos. Ramalho exaltou os pontos positivos do comércio bilateral entre os dois países, que deve chegar esse ano à faixa de US$ 20 bilhões. O Brasil é o maior mercado para a Argentina e a Argentina é o segundo maior mercado para o Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. Outro tema foi o de calçados, onde os dois países concordam que não há mais necessidade de cotas. A ampliação das exportações brasileiras neste setor já conseguiram recuperar a fatia do mercado argentino que o Brasil tinha perdido e que havia sido ocupada por produtos asiáticos. Os brasileiros também querem que a Argentina reduza o imposto de exportação do trigo argentino, hoje em 20%, para 10%. O objetivo é igualar as condições de venda de farinha de trigo e pré-mescla do produto entre os produtores brasileiros e argentinos.