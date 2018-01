Brasil e Argentina chegam a acordo sobre geladeiras Brasil e Argentina chegaram a um acordo para terminar com o conflito sobre as importações argentinas de geladeiras brasileiras, segundo fontes empresariais argentinas. Conforme as fontes, o Brasil concordou em limitar as exportações em 285 mil unidades até o fim deste ano e 142,5 mil unidades para o primeiro semestre de 2005. De acordo com as mesmas fontes, essa cota estará condicionada a evolução do mercado argentino e será monitorada trimestralmente. Mais cedo, os empresários já haviam fechado acordo sobre cotas de fogões. Nenhum anúncio oficial foi feito até o momento.