Brasil e Argentina chegam a acordo sobre salvaguardas Após quase 20 horas de negociações exaustivas, negociadores dos governos do Brasil e da Argentina conseguiram chegar a um consenso sobre o formato do mecanismo de salvaguardas para o comércio bilateral. O sistema foi rebatizado de "Mecanismo de Adaptação de Competitividade" (MAC), denominação que substitui a que havia sido usada nos últimos meses, a de Cláusula de Adaptação Competitiva (CAC). O principal objetivo do mecanismo é impedir eventuais "invasões" de produtos Made in Brazil na Argentina e vice-versa. O governo Kirchner exige um mecanismo de salvaguardas desde setembro de 2004. Os negociadores reuniram-se ontem ao longo de todo o dia no Palácio San Martín, a elegante sede da Chancelaria argentina, tentando cumprir o prazo estabelecido pelos presidentes Néstor Kirchner e Luiz Inácio Lula da Silva, que haviam determinado que o MAC seria anunciado no dia 31 de janeiro. No entanto, diante de uma série de impasses, as negociações continuaram nesta madrugada. Os corpos diplomáticos do Brasil e da Argentina anunciarão oficialmente nesta quarta-feira a estrutura que o MAC terá.