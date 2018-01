Brasil e Argentina chegam a acordo sobre vinhos O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) informou hoje que os produtores de vinho do Brasil e da Argentina chegaram hoje a um acordo sobre a importação de vinhos argentinos pelo Brasil. Pelo entendimento, o preço mínimo por caixa de 12 garrafas de 750 mililitros será de US$ 8 dólares até o final do ano. Os produtores brasileiros vinham se queixando de que os vinhos argentinos de baixa qualidade estavam chegando ao Brasil por um preço muito baixo, prejudicando a indústria nacional. O acordo entre os dois países foi feito hoje, em uma reunião em São Paulo da qual participaram também representantes dos governos dos dois países. Segundo o MDIC, ficou acertado que será feito um estudo sobre o mercado brasileiro de vinhos para que possam ser adotadas outras medidas que melhorem o aproveitamento do setor no Brasil. Além disso, o governo brasileiro concordou em enquadrar o produto na qualificação de alimento, o que, segundo o MDIC, diminui o custo da produção, porque reduz os tributos. Na mesma reunião de hoje, os empresários e os governos brasileiro e argentino ratificaram um acordo de combate ao contrabando. Uma comissão de monitoramento, com três representantes de cada um dos dois países, será criada para acompanhar a implementação das medidas decididas hoje.