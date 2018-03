Brasil e Argentina criarão fundo para o comércio O presidente do BNDES Carlos Lessa, e o vice-chanceler da Argentina, Martín Redrado, definiram hoje a criação de grupo de estudos para intensificar as relações comerciais bilaterais entre Brasil e Argentina. A meta é fornecer subsídios para a criação de um fundo de estímulo às relações bilaterais. O objetivo é que os recursos do fundo cheguem a US$ 1 bilhão. A verba não servirá apenas "para financiar exportações argentinas" e sim para operações de comércio que tenham reciprocidade. Ou seja, caso ocorra financiamento do BNDES às vendas externas argentinas, aquele país deverá se comprometer a realizar importações de produtos brasileiros. Segundo o BNDES, o dinheiro virá de captações do banco. Não há cronograma definido ainda sobre a entrada de operação do grupo de estudos. O próximo encontro do banco com representantes do governo argentino será em 15 de maio, em Buenos Aires.