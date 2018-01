Brasil e Argentina discutirão dumping na próxima reunião A Comissão Bilateral de Comércio entre Brasil e Argentina acatou o pedido da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) de incluir na pauta da próxima reunião o processo argentino que acusa o Brasil de dumping (prática desleal de preços abaixo do custo no comércio internacional) no setor de transformadores elétricos. A previsão é de que o encontro seja nos dias 12 e 13 de julho, conforme informou o gerente do departamento de comércio exterior da Abinee, Mario Roberto Branco. A Abinee alega que o processo "contém uma série de inconsistências em relação às normas da OMC". Além disso, a associação afirma que fabricantes brasileiros perderam concorrências no Brasil para uma empresa argentina que figura no processo alegando prejuízos e cogitam "abertura de um processo idêntico contra os exportadores argentinos". A Associação sugere que a questão passe a ser discutida no âmbito político, para evitar o início de uma verdadeira guerra comercial entre os dois parceiros do Mercosul.