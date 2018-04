Brasil e Argentina estudam pacto regional contra crise As duas maiores economias da América do Sul vão se reunir com os membros do Fundo de Reservas da América Latina em 25 de maio para discutir um acordo regional de reservas semelhante ao existente na Ásia, disse uma autoridade de política monetária da região neste domingo, 15. Brasil e Argentina, assim como o Uruguai, planejam reunir-se com os membros do Fundo - Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, Costa Rica e Bolívia - em Assunção, no Paraguai, acrescentou a autoridade, que preferiu não ser identificada. O Fundo, com sede em Bogotá, possui recursos de 2,1 bilhões de dólares e os três países do Cone Sul estão "explorando a possibilidade" de contribuir com recursos para criar a versão latino-americana da Iniciativa Chiang Mai, acrescentou a fonte. O pacto é uma troca bilateral de moedas estrangeiras para dar aos países do sudeste asiático um poder extra no caso de uma nova crise como as de 1997 e 1998.