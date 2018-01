Brasil e Argentina fazem lista consensual de produtos para Alca Governo e empresários brasileiros começaram um esforço para conseguir fechar uma lista consensual de bens industriais e agrícolas com a Argentina para apresentar nas negociações da Área de Livre Comércio das Américas, no dia 15 de fevereiro. A Coalização Empresarial Brasileira - grupo de empresários representantes das associações industriais, coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) - e os negociadores do governo começaram hoje a fazer o cruzamento da lista brasileira com a enviada pelo governo argentino. O Brasil ainda aguarda a oferta do Paraguai e Uruguai. De 27 a 29 deste mês, os negociadores do Mercosul irão se reunir em Assunção, no Paraguai, para concluir a lista de ofertas do bloco. Após a reunião, realizada na sede a CNI, a secretária-executiva em exercício da Coalização, Soraya Rosar, afirmou que acredita que Brasil e Argentina terão que resolver algumas questões sensíveis como os ex-tarifários. Os dois países adotam uma lista de produtos, não produzidos no país, que têm tarifas diferenciadas dentro do bloco. "Vamos ter que ver como estes produtos serão tratados na lista de oferta da Alca", disse. Soraya Rosar informou que a lista brasileira "é bastante confortável" mas deve melhorar com a oferta proposta pela Argentina. Segundo ela, o Brasil está trabalhando para reduzir a relação de produtos que ainda não tem oferta. Pelas regras da Alca, haverá quatro prazos para o livre comércio. Para alguns produtos, a alíquota de importação será reduzida a zero a partir da formalização do acordo, o que está previsto para 2005. O segundo prazo inclui produtos em que a alíquota será reduzida gradualmente em cinco anos. Um terceiro grupo de produtos terá a alíquota de importação reduzida gradualmente em 10 anos. Há ainda o quarto grupo, no qual a alíquota de importação levará mais de 10 anos para ser zerada. A secretaria disse que o setor aeronáutico ainda não apresentou oferta. Durante a reunião, a Embraer informou que apresentará sua proposta, prevendo o livre comércio imediatamente. Apenas produtos mais sensíveis, como planadores pequenos, terão uma alíquota inicial. Para Soraya, a proposta do setor aeronáutico já melhora em muito o universo de produtos a serem ofertados. Segundo ela, a lista brasileira engloba de 45% a 50% do universo. Este porcentual, explicou, é calculado considerando a média das importações no período de 1998 e 2000. O governo decidirá esta semana se incluirá na lista de ofertas o setor de combustíveis. "Esta é uma lista inicial para abrir os trabalhos da Alca", disse Soraya Rosar. "É uma lista conservadora mas é bastante confortável para este começo", disse. Pelos prazos da Alca, os países tem até 15 de julho para apresentarem uma revisão da lista. O Brasil também aguarda com cautela a proposta dos Estados Unidos, que não deve ter listas diferenciadas para os blocos econômicos do hemisfério. A secretária da Coalizão Empresarial disse que a revisão da lista de produtos a ser ofertada no final de fevereiro pelo Mercosul à União Européia vai depender de um esforço maior da Argentina. Segundo ela, a lista brasileira preparada para a primeira etapa de oferta, em outubro de 2002, era muito mais ambiciosa que a lista efetivamente apresentada. Ela explicou que em função da crise econômica, a Argentina optou por apresentar uma lista mais tímida.