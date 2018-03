Brasil e Argentina iniciam estudo para reduzir barreiras

A Comissão Bilateral de Comércio, que se reuniu em São Paulo nesta quarta-feira, "verificou a agilização da tramitação da aprovação das licenças não automáticas (LNA) de importação que aplicam ambos os países e se comprometeu a continuar avançando neste caminho", diz a nota.

O texto informa ainda que a comissão "avançou na agenda para o encontro que os ministros de Indústria, Economia e Relações Exteriores de ambos os países terão no início de fevereiro", conforme ficou acertado no último dia 18, durante reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Cristina Kirchner, em Brasília. Por decisão de Lula e Cristina, os ministros vão ter que se reunir a cada 45 dias para aparar as arestas entre os dois sócios. Um dia antes do encontro dos ministros, será realizada, segundo a nota, a reunião do Comitê Automotivo Bilateral.

Participaram da reunião os secretários-executivos e de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Ivan Ramalho e Welber Barral, respectivamente, e o secretário de Indústria da Argentina, Eduardo Bianchi, além de técnicos de ambos os lados.