Brasil e Argentina negociam sobre comércio de automóveis Representantes dos governos do Brasil e da Argentina retomam hoje, em Buenos Aires,as negociações sobre o regime automotivo, que regulará o comércio bilateral de automóveis. Nesta primeira fase da nova etapa de negociações, as discussões poderão se prolongar até amanhã. Os dois governos tentam definir o "período de transição" no comércio de automóveis e autopeças, que começaria no dia 1 de março e concluiria no dia 31 de junho. Nesse intervalo, os dois países deverão definir as regras definitivas para o comércio automobilístico, que passariam a valer a partir de julho. Do lado brasileiro, o desejo é que a partir do dia 1º de julho vigore o livre comércio automotivo entre o Brasil e a Argentina. Mas, o governo do presidente Néstor Kirchner deixou claro que se opõe enfaticamente ao livre comércio. As autoridades argentinas alegam que enquanto não existir um "adequado" equilíbrio dos investimentos estrangeiros no setor automotivo nos dois países, a Argentina não poderá tolerar o livre comércio. Adiamento No fim de dezembro passado, os dois governos concordaram em adiar por seis meses as novas regras para o comércio de veículos. Segundo havia sido estipulado anos atrás, o livre comércio automotivo entre ambos países deveria ter iniciado no dia 1º de janeiro deste ano. As regras atuais determinam que as empresas em território brasileiro podem exportar ao mercado argentino US$ 2,60 em veículos e autopeças por cada US$ 1,00 que a Argentina importe das montadoras instaladas no Brasil.