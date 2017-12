Brasil e Argentina retomarão projeto da usina de Garabi Os governos do Brasil e da Argentina se comprometeram a retomar o projeto de construção da usina hidrelétrica de Garabi, no Rio Uruguai, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A decisão foi anunciada hoje ao término da reunião da Comissão Mista Permanente do Setor Elétrico Brasil-Argentina. O projeto está suspenso desde 1996 em virtude de um contencioso sócio-ambiental do lado brasileiro. Segundo estudos realizados pela Eletrobrás, seriam necessários investimentos de cerca de US$ 200 milhões para contornar os danos ambientais e sociais causados pela obra. O projeto foi idealizado em 1972 entre os dois países. Em 1996, ambos os governos haviam concordado em entregar a obra à iniciativa privada. Segundo a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, esse enfoque será mantido, e a obra deverá ser licitada. O projeto inicial prevê que a hidrelétrica terá capacidade de produção de 1.200 a 1.800 megawatts (MW). Na reunião, a comissão mista decidiu também criar um grupo de trabalho específico para estudar a retomada das obras do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, que transportará gás natural argentino. A comissão resolveu ainda criar ainda um grupo de trabalho incumbido de propor um modelo para o intercâmbio permanente de energia spot entre os dois países. A delegação brasileira foi chefiada pela ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, e a argentina pelo secretário de Energia, Daniel Camerón,. Intercâmbio físico Ao término da reunião, a ministra informou que a capacidade de transporte de energia elétrica entre Brasil e Argentina, a partir da subestação de Garabi, na fronteira entre ambos, é de 2.000 megawattts. Segundo ela, os dois países querem maximizar o uso dessa energia de ambos os lados, a partir da criação de uma espécie de "conta corrente". Tanto Dilma quanto Camerón enfatizaram que o novo modelo não deverá basear-se apenas nas transações financeiras, mas dar ênfase também ao intercâmbio físico de energia. A ministra lembrou que a oferta de energia elétrica por parte do Brasil é maior no período do inverno, quando o consumo na Argentina se eleva acentuadamente. Já no Brasil o consumo aumenta no verão, quando há disponibilidade de energia do lado argentino. Camerón observou que a complementariedade de oferta e demanda de energia entre os dois lados pode dar-se diariamente. Segundo ele, há uma defasagem no pico de utilização de energia de três a seis horas entre os dois países. O grupo de trabalho criado ontem terá prazo de 60 dias de prazo para apresentar um relatório sobre este novo modelo. Segundo Dilma, alguns problemas regulatórios poderão ser resolvidos facilmente em favor da sua implementação.