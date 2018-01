Brasil e Argentina são contra a guerra, diz Amorim O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em entrevista concedida hoje com o chanceler Carlos Ruckauf, em Buenos Aires, afirmou que a visão dos dois países sobre uma guerra dos Estados Unidos contra o Iraque é muito parecida. "Quase idêntica", disse. "Ambos somos contra a guerra. Apoiamos a importância do Conselho de Segurança e nos preocupamos com a questão humanitária no Iraque." Os dois chanceleres também comentaram a situação na Venezuela. Perguntado se a Argentina poderia integrar o grupo de amigos da Venezuela, Ruckauf afirmou que "se o Brasil está presente, a Argentina também está." "Não necessitamos estar os dois, porque nos sentimos absolutamente representados pelo Brasil", afirmou. Ruckauf disse também que qualquer solução para a crise da Venezuela tem que ser "democrática, constitucional e decidida pelos venezuelanos". Amorim almoçou com o presidente argentino, Eduardo Duhalde, e com os ministros da Economia, Roberto Lavagna, e da Produção, Aníbal Fernandes. Amorim embarcará hoje à noite para o Uruguai. Às 16h (de Brasília), o chanceler concederá entrevista aos correspondentes brasileiros.