Brasil e Argentina têm reunião de trabalho na quinta A primeira reunião de trabalho entre o governo brasileiro com o novo governo da Argentina será realizada na próxima quinta-feira, no Itamaraty. O chanceler Celso Amorim informou, em Buenos Aires, que convidou o ministro de Relações Exteriores da Argentina, Rafael Bielsa, para um encontro, em Brasília, com o objetivo de fazer um primeiro contato e estabelecer uma agenda de discussões sobre o Mercosul. Com o novo governo, os próximos passos para o fortalecimento do Mercosul foram um tema bastante discutido durante a cerimônia de posse do presidente Néstor Kirchner, entre o chanceler Amorim e o vice-chanceler Martín Redrado, que continuará no cargo como negociador argentino. Sentados juntos, em um Congresso Nacional lotado de convidados, Amorim e Redrado somente deixaram de conversar durante o discurso de Kirchner.