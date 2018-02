Brasil e Argentina vão discutir comércio bilateral Os chanceleres do Brasil, Celso Amorim, e da Argentina, Jorge Taiana, destacaram hoje o comércio bilateral como um dos temas que pretendem discutir no dia 18, quando a presidente argentina, Cristina Kirchner, visitará o Brasil e se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Taiana expressou "preocupações com medidas tomadas pelo Brasil". Ele considerou que o País não avisou previamente antes de passar a exigir, no mês passado, licenciamento não automático da importação de diversos produtos da pauta de exportação argentina. "Não estava claro que as medidas eram para todos", e não só para a Argentina, segundo Taina.