Brasil e Argentina vivem momento "excelente" de comércio O embaixador da Argentina no Brasil, Juan Pablo Lohlé, afirmou nesta quarta-feira que Brasil e Argentina vivem hoje um "excelente" momento no relacionamento bilateral. "O Brasil está vendendo muito para Argentina e nós estamos vendendo muito para o Brasil", afirmou, após uma reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele ressaltou, no entanto, que a Argentina precisa diminuir o seu déficit comercial com o Brasil. "Temos que aumentar nossas exportações", afirmou. Sem dar detalhes, o embaixador informou que conversou com o ministro Mantega sobre projetos que são desenvolvidos no Mercosul. "Tem muitos projetos. Esses projetos estão dando certo", disse. Na próxima segunda-feira, técnicos dos dois países vão se reunir, em São Paulo, para discutir a proposta de eliminar a intermediação do dólar no comércio bilateral. O objetivo é fortalecer as moedas locais e aliviar a pressão do ingresso de dólares no câmbio. Em setembro, os ministros de economia do Mercosul se encontrarão no Rio. O embaixador também comentou que o acordo automotivo dos dois países está dando certo. "Ele vai aumentar as trocas de um lado e de outro."