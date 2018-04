Brasil e Austrália se unem contra subsídios ao acúçar da UE O Brasil e a Austrália vão enfrentar juntos a União Européia na Organização Mundial do Comércio (OMC) por conta de sua política de subsídios à produção e à exportação de açúcar. A decisão foi fechada nesta quarta-feira, no Itamaraty, durante a visita do negociador-chefe australiano para Assuntos Agrícolas, Alan Mckinnon. A expectativa é que os governos dos dois países apresentem ainda em setembro os seus próprios pedidos de consultas formais ao Órgão de Solução de Controvérsias da organização. Mckinnon desembarcou hoje em Brasília com a missão de discutir com o embaixador Valdemar Carneiro Leão, diretor-geral do Departamento Econômico do Itamaraty, as negociações sobre o capítulo agrícola da nova rodada multilateral da OMC. Brasil e Austrália são dois dos principais sócios do Grupo de Cairns, que reúne os países exportadores agrícolas da organização que atuam em conjunto para eliminar os subsídios considerados distorcivos à concorrência no comércio internacional. Conforme relatou o coordenador-geral de Contenciosos do Itamaraty, Roberto Azevedo, Mckinnon deixou claro que "a atuação mais próxima" com o Brasil nessa briga é de interesse tanto do governo e quanto da indústria açucareira de seu país. A partir de agora, ambos os países tentarão afinar suas queixas contra dois mecanismos utilizados pelo bloco europeu para estimular a produção e a exportação de açucar, considerados contrários às regras da organização. Azevedo confirmou ainda que o pedido brasileiro de consultas à União Européia deverá ser submetido à Câmara de Comércio Exterior (Camex) na próxima reunião, em setembro. Como os ministro da Camex já concordaram com a queixa, a tendência será de aprovação e envio imediato do texto à OMC. A Austrália deverá encaminhar seu próprio pedido na mesma época. Uma vez realizada a primeira consulta, correrá um prazo de 90 dias para a União Européia, de um lado, e o Brasil e a Austrália, de outro, chegarem a uma solução negociada. Uma vez esgotado o período, os dois países poderão solicitar a formação de um comitê de arbitragem (o chamado panel). Um dos focos da queixa dos dois países será Cota C, como é designado o excedente da produção de açúcar da União Européia destinado à exportação. Brasil e Austrália alegam que esse excesso somente é gerado porque há pesados subsídios à produção açucareira no bloco. Estudos técnicos do governo indicam que embarques alcançam 3,6 milhões de toneladas ao ano. O outro ponto de ataque gira em torno de um pretenso mecanismo europeu de promoção do desenvolvimento dos países da África, do Caribe e do Pacífico. Os produtores europeus importam, a preços subsidiados, o açúcar demerara dessas regiões, refinam o produto e o reexportam. O governo brasileiro calcula que esses embarques alcançam 1,6 milhão de toneladas ao ano e argumenta que essa política transfere aos importadores finais o ônus de estimular as economias daqueles países.