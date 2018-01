Brasil e BID discutem áreas de investimento O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, assinaram nesta quinta, no Palácio do Planalto, e com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um memorando de entendimento para realização da 47ª Reunião Anual daAssembléia de Governadores do BID em Belo Horizonte, de 3 a 5 de abril próximos. Em seguida, os dois abriram oficialmente, no térreo do Palácio do Planalto, a exposição fotográfica "Faces do Desenvolvimento", que mostra projetos financiados pelo BID no Brasil. Esta é a primeira visita do colombiano Luis Moreno ao Brasil, depois de ele assumir a presidência do banco, em outubro do ano passado, em lugar do uruguaio Enrique Iglesias. Antes de se reunir com Lula, Moreno se encontrou com a equipe da ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para receber informações sobre os projetos de infra-estrutura que são prioridades para o Brasil. Infra-estrutura Segundo Bernardo, também foi discutido um programa voltado para os municípios, batizado de Pró-Cidade, que financiará obras de infra-estrutura urbana em seis áreas. Segundo ele, o programa será operado pela Caixa Econômica Federal e contará com recursos da ordem de US$ 400 milhões. A expectativa é que o convênio seja assinado em abril próximo, durante a Assembléia de Governadores em Belo Horizonte. O ministro esclareceu que o financiamento desses projetos será feito em reais, para evitar que o município fique exposto a risco cambial. Outros investimentos Bernardo disse que foi discutida, ainda, a possibilidade de financiamento de grandes obras de infra-estrutura, como a hidrelétrica do rio Madeira, obras na área de transportes e Parcerias Público-Privadas (PPPs). Ele informou, também, que Lula pediu a Moreno que o BID venha a financiar projetos na área de biodiesel, não só no Brasil como também em toda a América Latina. Moreno, por sua vez, afirmou que o enfoque do banco é o desenvolvimento da infra-estrutura dos países da região, em especial da América do Sul que, segundo ele, tem uma demanda anual de US$ 80 bilhões por ano. Moreno ressaltou que é preciso buscar mecanismos eficientes de financiamento da infra-estrutura em sistema público privado ou de governos, quando a obra for em regime de concessão. Valorização do real Questionado se havia uma preocupação com a excessiva valorização do real, Moreno disse que muitas moedas na América Latina sofreram valorização, nos últimos anos, como resultado do êxito de suas economias. Segundo ele, esses países tiveram um desenvolvimento econômico importante nos últimos tes anos, o que levou a região a ser olhada com interesse. Moreno disse acreditar que o fluxo de investimentos deverá continuar aumentando.