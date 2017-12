Brasil e Bolívia discutem questão do gás em La Paz Representantes do Brasil e da Bolívia reúnem-se hoje, em La Paz, para discutir os desdobramentos, principalmente para a Petrobras, da decisão do governo boliviano de nacionalizar as reservas de petróleo e gás. Uma das conseqüências da medida foi a indicação de diretores e síndicos da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) da multinacional brasileira (Petrobras Bolívia Refinación). Outro assunto a ser discutido é a intenção do governo boliviano de reajustar o preço do gás vendido à Petrobras.