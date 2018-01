Brasil e Bolívia negociam preço do gás na próxima semana Temas importantes da área de infra-estrutura deverão se desenrolar ao longo da próxima semana. Um dos principais assuntos em pauta é a negociação entre Brasil e Bolívia sobre o preço do gás natural. Depois do fechamento, no fim de semana passado, dos novos contratos com a Bolívia para exploração e produção de gás, agora será a vez de a Petrobrás e a estatal boliviana YPFB tentarem concluir as conversas em torno do preço do gás vendido ao Brasil. Foi estipulado entre as duas partes que as negociações deverão ser concluídas até a próxima sexta-feira, dia 10, mas, no governo brasileiro, é forte a expectativa de que o prazo deverá ser prorrogado. O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, tem dito nas últimas semanas que não deverá haver aumento no preço do gás além do que está previsto contrato com a Bolívia. No início da semana, as atenções do setor elétrico se voltam para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Na segunda-feira, a partir das 16 horas, a diretoria da agência se reúne para definir o reajuste das tarifas da Light. Os novos preços começarão a valer já na próxima terça-feira, dia 7. A distribuidora solicitou um aumento médio de 14,94% em suas contas de luz. A Light abastece cerca de 3,790 milhões de unidades de consumo em 29 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital do Estado. Na sexta-feira, dia 10, a Aneel divulgará a lista das empresas pré-qualificadas para participar do leilão de linhas de transmissão marcado para o dia 15 de dezembro. Ao todo, 32 empresas (22 nacionais e 10 estrangeiras) entregaram a documentação necessária para solicitar a pré-qualificação. Nesse leilão, os investidores disputarão concessões para construir e operar 10 linhas de transmissão, que somam 1.033 quilômetros de extensão e cruzam nove Estados. Na área de telecomunicações, a Câmara dos Deputados promove no dia 7 o seminário "Internet para todos". A Abertura está prevista para 9 horas, com o presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Também foram convidados os ministros das Comunicações, Hélio Costa, do Planejamento, Paulo Bernardo, da Casa Civil, Dilma Rousseff, além do presidente da Anatel, Plínio de Aguiar Júnior. Hélio Costa não comparece, porque está na Turquia, em reunião da União Internacional de Telecomunicações (UIT).