Brasil e Bolívia retomam discussão sobre hidrocarbonetos Os presidentes da Bolívia, Evo Morales, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, retomaram neste sábado as discussões sobre possíveis investimentos brasileiros na Bolívia, depois da crise provocada pela nacionalização dos hidrocarbonetos no país andino. Morales e Lula, em uma reunião bilateral na cidade boliviana de Cochabamba, discutiram a possibilidade de construir um pólo gás-químico na fronteira entre os dois países, um projeto que tinha sido arquivado, afirmou o ministro brasileiro de Relações Exteriores, Celso Amorim. "Diria que, pela primeira vez em muito tempo, ouço um interesse renovado da Bolívia neste pólo, o que é algo positivo já que vejo que uma agenda de cooperação tem superado a agenda de confrontação", disse Amorim, em uma entrevista à jornalistas durante a II Cúpula Sul-americana. Amorim referiu-se às divergências entre os dois países provocadas pela decisão do governo de Morales de nacionalizar os hidrocarbonetos, o que afetou principalmente a Petrobras. O ministro lembrou que, depois de ter firmado um novo convênio para examinar e explorar gás e petróleo na Bolívia, a Petrobras já começou a discutir sobre a possibilidade de fazer novos investimentos na Bolívia. Segundo Amorim, essa possibilidade foi facilitada por um novo ambiente nas relações, nas quais "estão sendo discutidos muito mais projetos conjuntos que contraditórios". "Não negociamos sob o impacto de uma declaração contundente dos dois lados", afirmou. "O presidente da Petrobras (José Sergio Gabrielli) já disse que um novo cenário político favoreceu uma boa negociação. Tanto é que agora estamos pensando em algo que não pensávamos há meses atrás: novos investimentos", declarou Amorim. O ministro esclareceu que na reunião bilateral deste sábado, Morales e Lula se restringiram a discutir sobre o preço do gás que a Bolívia vende ao Brasil, que os bolivianos querem incrementar significativamente. "Essa é uma discussão técnica, mas já afirmamos que tem que ser um preço justo para o proprietário dos recursos naturais, mas ao mesmo tempo um preço que viabilize o projeto", acrescentou. Segundo Amorim, a Petrobras e a estatal boliviana YPFB deixaram as discussões sobre o preço "um pouco de lado e voltaram a falar inclusive de investimentos para a ampliação das instalações e de reservas".