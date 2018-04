Brasil é bom lugar para empresas estrangeiras, diz O´Neill O secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, disse hoje que o Brasil é um grande país para as empresas estrangeiras que queiram participar de um processo de desenvolvimento econômico. Segundo ele, o Brasil teve nos últimos anos ganhos de produtividade muito elevados quando comparado a outros países. O´Neill afirmou que o tipo de investimento que tem sido feito por grandes empresas tem trazido cada vez mais tecnologia ao País. Ele disse que o brasileiro trabalha "duro" e se adapta rapidamente a mudanças. "O Brasil é um país de escolha para pessoas interessadas em fazer parte do desenvolvimento da situação econômica", afirmou. Ajuda O´Neill reforçou que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e instituições como o Banco Mundial (BID) esperam, assim como os EUA, que os investimentos feitos no País gerem um grande valor. Ele citou, como exemplo do que considera um grande valor, a ajuda financeira concedida pelo BID ao programa anti-aids do Brasil. "Os EUA têm um grande compromisso de que esses grandes fluxos de recursos tragam melhorias para a vida real das pessoas", afirmou. O comentário foi feito em resposta à pergunta sobre se os EUA mudaram de posição sobre pacotes de ajuda a países emergentes. O secretário afirmou considerar o FMI, responsável por parte desses pacotes de ajuda, um instrumento importante de estabilidade para o desenvolvimento econômico no mundo e reforçou que os EUA estão comprometidos e sempre apoiaram as instituições de ajuda econômica. Silêncio Ele reiterou que o FMI é um instrumento importante para garantir a estabilidade e o desenvolvimento econômico em todo o mundo. O´Neill não fez, no entanto, nenhuma menção a um eventual pacote de ajuda do FMI ao Brasil. Segundo ele, o que viu e ouviu no Brasil apenas reforçou o que já sabia sobre o País do ponto de vista econômico e social. Ele disse que deixa o Brasil com uma visão bastante favorável do País e da forma como a economia e a sociedade estão se desenvolvendo. Logo após visitar um centro de saúde, especializado no tratamento de aids, O?Neill afirmou estar bastante satisfeito com o acesso à educação para os jovens e à saúde pública. Ele disse estar ansioso para voltar e passar mais tempo no Brasil. Prosperidade A sugestão de O´Neill para os países atingirem prosperidade é que os governos cumpram as leis e os contratos e que criem condições de sustentabilidade econômica para atrair investimentos e gerar empregos, permitindo que a população participe do desenvolvimento econômico. Embora a entrevista concedida por O´Neill hoje cedo em São Paulo estivesse programada para durar quinze minutos, o secretário falou por apenas nove minutos, respondendo a apenas três perguntas. O secretário embarca ainda esta manhã para Montevidéu.