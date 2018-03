Brasil e China fecham acordo sobre soja Representantes dos governos de Brasil e China encontraram um entendimento na crise da soja que impedia as exportações da commodity brasileira para os chineses. Segundo Sandro Schereimer, assessor de umpresa do governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, "foi rompido nesta manhã o impasse entre China e o Brasil no que diz respeito à soja brasileira". Ele acrescentou que "membros da missão brasileira e os chineses do Ministério da Quarentena estão redigindo os documentos finais com o acerto feito". Ele explicou ainda não haver data para o restabelecimento do comércio regular da soja brasileira para a China. A reunião prossegue, agora na redação de um documento final.