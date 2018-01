Brasil e Colômbia fecham acordo de livre-comércio para o setor automotivo

BRASÍLIA E BOGOTÁ - Brasil e Colômbia firmaram nesta sexta-feira um acordo para incentivar o comércio de veículos entre os dois países. A partir do ano que vem, haverá uma cota de automóveis que poderá ser exportada com tarifa zero. Inicialmente, essa cota será de 12 mil veículos, subindo para 25 em 2017 e 50 mil a partir de 2018.

O acordo foi fechado em Bogotá, durante visita de Estado da presidente Dilma Rousseff à Colômbia. “Em 2014, o intercâmbio comercial passou de US$ 1,5 bilhão para US$ 4 bilhões. São 165% de crescimento. Acredito que é apenas o início de um processo que, sem dúvida, será vantajoso para os povos e a economia dos países”, disse Dilma.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, comemorou o acordo e citou que é preciso trabalhar, sobretudo, nos momento de crise econômica. “Temos de trabalhar os temas comerciais diante das dificuldades econômicas. Aumentar os investimentos recíprocos”, afirmou o presidente Santos.

A Colômbia é o terceiro maior mercado da América do Sul e pode significar um alívio para o setor nesse momento de queda nas vendas no mercado doméstico e encolhimento no comércio bilateral com a Argentina. A demanda na Colômbia gira em torno de 300 mil a 350 mil veículos por ano, e o País ainda tem uma indústria automotiva em desenvolvimento, com capacidade de produção em torno de 120 mil unidades.

Competição. Atualmente, para um carro brasileiro entrar no mercado colombiano precisa pagar 16% de tarifa de importação. O vice-presidente da Associação Nacional de Veículos Automotores (Anfavea), Antônio Sérgio Melo, disse que o acordo dará condições mais favoráveis para o Brasil competir no mercado colombiano. Ele destacou que a Colômbia já tem outros acordos automotivos com países como EUA, México e Coreia, além da União Europeia.

“É fundamental que o Brasil participe desse mercado”, disse. “O acordo é oportuno e permitirá que a indústria brasileira tenha maior participação no mercado colombiano. Estão sendo criadas condições mais favoráveis.”

Segundo o acordo, para terem direito à isenção de Imposto de Importação, as montadoras terão de cumprir uma exigência mínima de uso de peças regionais na produção.

O entendimento para o livre-comércio no setor automotivo é um avanço do Acordo de Complementação Econômica de número 59 assinado, em 2003, por Colômbia, Venezuela, Equador e os países do Mercosul. Nos últimos anos, porém, o processo de redução de tarifas vinha ocorrendo de forma lenta.

Além do entendimento no setor automotivo, Dilma e Santos firmaram mais dois atos: um acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre os países e um memorando de entendimento para a cooperação em assuntos indígenas na fronteira. Também foram firmadas parcerias na área de meio ambiente e transporte fluvial.

