Brasil é convidado para reunião do G-7 O Tesouro do Reino Unido informou que convidou o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para participar do encontro de ministros das Finanças do G-7, nos dias 10 e 11 de junho, em Londres. O ministro das Finanças da China, Jin Renqing, também foi convidado, assim como seus colegas da África do Sul e Índia. Os ministros de fora do G-7 foram convidados para participar do café da manhã do segundo dia do encontro.