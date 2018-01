Brasil é derrotado pela União Européia na OMC no caso do aço A Organização Mundial do Comércio (OMC) decretou nesta terça-feira, a derrota do Brasil na disputa com a União Européia (UE) envolvendo as barreiras às exportações de produtos siderúrgicos. O relatório já tinha sido anunciado aos governos. O Brasil alegava que os direitos antidumping impostos pela UE às exportações de conexões de ferro da Fundição Tupy eram irregulares. Já os europeus argumentam que, ao exportar os produtos para a UE, a empresa brasileira vendida as conexões de ferro a preços inferiores aos cobrados no mercado brasileiro. Segundo o relatório da OMC, das 18 questões em que o Brasil se queixou, 16 foram vencidas pela UE e os árbitros não condenaram a existência da tarifa de mais de 34% imposta pelo bloco econômico. O Brasil apenas saiu vencedor em dois pontos, ainda assim com pouca influência sobre o resultado final do relatório. Um deles se referia ao método de cálculo do dumping. O Itamaraty ainda poderá apelar a decisão da OMC. Mas enquanto o governo não toma uma decisão sobre qual será o futuro da disputa com a UE, a empresa continua sofrendo com as barreiras impostas pelo bloco. Desde 2000, quando a medida foi aplicada, a Tupy exporta apenas US$ 5 milhões ao mercado europeu, menos da metade que costumava vender até 1999.