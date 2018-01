Brasil e EUA fecham acordo para a Alca "light" O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, e o representante comercial norte-americano Robert Zoellick, anteciparam para a noite desta quinta-feira a declaração final da reunião ministerial da Alca, que acontece em Miami. O texto estava previsto para ser divulgado nesta sexta-feira, data oficial do encerramento da reunião que conta com a participação de Ministros de Estado de 34 países. Segundo os Amorim e Zoellick, como foi preservado o acordo entre Brasil e Estados Unidos, fechado na semana retrasada, ele resolveram divulgar o texto final com um dia de antecedência. Pelo acordo, haverá regras mínimas para as nove áreas de negociação, abrindo a possibilidade de os países fazerem acordos bilaterias com mais países para aprofundar alguma área de negociação que tenham interesse.