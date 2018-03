Brasil e FMI antecipam revisão do acordo O governo brasileiro e os técnicos do FMI decidiram antecipar de segunda-feira para esta sexta-feira a reunião de conclusão da terceira revisão do acordo do Brasil com o Fundo, que contará com a presença do ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, e do chefe da missão, o argentino Jorge Márquez-Ruarte. Apesar de não haver uma confirmação oficial se esse será o último encontro entre os técnicos do FMI e os do governo brasileiro, a antecipação da reunião pode ser encarada como a conclusão da revisão. Tradicionalmente, as revisões são sempre concluídas com uma reunião entre o chefe da emissão o titular da Fazenda. Na manhã desta quinta-feira, os técnicos do Fundo concluíram a etapa de coleta de informações, após um debate sobre Orçamento e Lei de Diretrizes Orçamentárias com o ministro do Planejamento, Guido Mantega. À tarde, as negociações da terceira revisão foram iniciadas, durante encontro dos técnicos do Fundo com os secretários do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, de Assuntos Internacionais da Fazenda, Otaviano Canuto, e o diretor de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn.