Brasil e Índia acertam início de acordo de livre comércio Brasil e Índia acertaram hoje a assinatura de um acordo entre os dois países, no próximo dia 18, com o objetivo de iniciar negociações sobre o livre comércio. O dois países declararam apoio mútuo para que ambos sejam incorporados como membros plenos do Conselho de Segurança da ONU. Durante encontro no Itamaraty, os ministros das Relações Exteriores Celso Amorim e o indiano Yashwant Sinha reafirmaram os compromissos dos dois governos em explorar a cooperação Sul-Sul, ou seja, o estreitamente de relações em vários campos entre os países em desenvolvimento do Hemisfério Sul. No comunicado conjunto, eles destacaram a necessidade de um funcionamento ?mais democrático? da ONU e de ampliação do Conselho de Segurança, projeto para o qual a Índia e o Brasil são ?candidatos naturais?. Com o apoio da Índia, o Brasil já conta 13 declarações favoráveis à aspiração de ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. Yashwant Sinha também encontrou-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o convidou para uma visita à Índia. Nesta sexta-feira Sinha e Amorim se reúnem com a chanceler da África do Sul, Nkosazama Dlamini-Zuma, para tratar da ampliação da cooperação, sobretudo no campo econômico, entre os três países. A Índia e a África do Sul também planejam ampliar o comércio com o Mercosul.