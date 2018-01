Brasil e Israel assinam acordo comercial Israel e Brasil assinaram nesta segunda-feira um acordo alfandegário e para a colaboração em matéria de saúde. Segundo o embaixador brasileiro no Estado hebreu, Sérgio Moreira Lima, a iniciativa terá grande importância nas exportações de remédios genéricos. O diplomata acrescentou que o "objetivo é fomentar a cooperação entre as partes com vistas a assegurar a correta aplicação da legislação de ambos os países na prevenção, investigação e luta contra a fraude, e encorajar o comércio bilateral". "Israel é uma potência em nível mundial em remédios genéricos, e também no desenvolvimento de novas tecnologias, por isso este acordo é importante para o interesse que nós temos nessa área", explicou o diplomata brasileiro. Além disso, Lima lembrou que Israel começará a negociar em poucos meses sua associação ao Mercosul, por isso o acordo pode servir de entrada para a região. O Brasil é o principal parceiro comercial de Israel na região latino-americana. O interesse de Israel pelo mercado brasileiro se traduziu nos últimos oito anos em várias visitas de líderes ao País. Nos próximos meses, está prevista a visita do presidente de Israel, Moshé Katsav.