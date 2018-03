Brasil é líder em supervisão bancária e financeira, diz estudo

O Fórum Econômico Mundial classificou o sistema de supervisão bancária e financeira adotado pelo Brasil como o mais eficaz do mundo. No relatório sobre desenvolvimento financeiro divulgado na semana passada, o País lidera o ranking referente ao tópico Official Supervisory Power, ou poder de fiscalização formal, diante das 55 economias analisadas pelo Fórum.

A avaliação foi feita por meio de indicador que afere em que medida a autoridade supervisora tem poderes para adotar ações de prevenção e correção de problemas, inclusive poderes de reestruturação, intervenção, liquidação e ações de caráter corretivo (enforcement).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Financial Development Report, o Brasil teve melhora no Índice de Desenvolvimento Financeiro, com destaque para o quesito estabilidade financeira. Em relação à última avaliação feita pelo Fórum Econômico Mundial, o País evoluiu em vários aspectos, como estabilidade da moeda, estabilidade do sistema bancário e risco de crise de dívida soberana.