Brasil é mais arriscado que Argentina e México A necessidade do Brasil de conseguir recursos no exterior para financiar sua dívida torna o País mais arriscado. Ele paga juros elevados para conseguir atrair o capital estrangeiro. O principal motivo para isso é que o Brasil tem uma balança comercial deficitária, ou seja, importações superando as exportações. A opinião é do economista do BankBoston, Marcelo Cypriano. Se comparado com o México e Argentina, países considerados emergentes, o risco do Brasil é maior. Isso porque a sua necessidade de capital estrangeiro é elevada. No caso do México, o País tem uma política de comércio exterior mais estruturada - acordo de livre comércio, reconhecimento de patentes, poucas restrições na entrada de capital e relacionamento comercial estreito com os Estados Unidos. Para se ter uma idéia, o México exporta 36% do seu PIB. Em relação à Argentina, Cypriano afirma que o Brasil ainda tem muitas dificuldades para permitir a entrada de dólares. A Argentina tem uma regulamentação mais flexível e os procedimentos de entrada são facilitados. O que mais diferencia os dois países é o ajuste fiscal. O Brasil ainda está em processo de estruturação do ajuste. A Argentina já apresenta resultados fiscais melhores há mais tempo. Cypriano lembra que a manutenção do ajuste fiscal ao longo do tempo mostra a consistência da economia no longo prazo e isso reduz o risco do País. "Quando um País tem buracos nas contas fiscais isso significa acúmulo de dívida pública. Depois de um período, o País pode não conseguir honrar seus vencimentos", afirma.