Brasil é muito sensível aos juros As últimas notícias sobre a economia brasileira são até motivo de otimismo. A produção está crescendo, as empresas aumentam as contratações e a inflação dá sinais de estar sob controle. A meta acertada com o Fundo Monetário Internacional, de uma inflação na casa de 6% para este ano, com intervalo entre 4% e 8%, deve ser cumprida. E até os números das contas de governo estão mostrando melhor posição no que se refere ao equilíbrio entre gastos e receitas (arrecadação de impostos, principalmente). Apesar disso, o Brasil ainda é muito sensível às oscilações das expectativas dos investidores. Basta ver a reviravolta que o mercado financeiro sofreu este ano por conta da alta dos juros nos Estados Unidos, e expectativa de novas altas, e a queda das Bolsas norte-americanas. As notícias internas não foram suficientes para barrar a onda de pessimismo que vem do exterior. Na última sexta-feira, o mercado brasileiro deu mais um sinal desta fragilidade, reagindo fortemente às notícias de que a Argentina pode ter problemas para cumprir suas metas fiscais - nível de equilíbrio das contas públicas - com o FMI (Fundo Monetário Internacional). Se não cumprir o acordo, o País pode ter problemas para conseguir empréstimos necessários para fechar suas contas externas este ano. Um risco, portanto, de séria dificuldades para manter a paridade entre o dólar e o peso argentino. Mercado teme pressão sobre o dólar e os juros A sensibilidade do Brasil às mudanças de carteira dos investidores internacionais vem principalmente do mercado de dólar. O problema começa quando um investidor decide tirar dinheiro do Brasil - seja vendendo ações ou mesmo finalizando aplicações de renda fixa. Este investidor compra então dólares, pressionando as cotações. Não é somente isso que está pressionando o dólar hoje, é bom fazer esta ressalva. Pesa o fluxo de pagamentos externos, mas se há uma pressão de alta, quem pode procura antecipar as compras, para evitar pagar mais caro. De forma geral, o efeito é então uma alta do dólar. É isso que temos visto nas últimas semanas. Acontece que um dólar mais caro pressiona a inflação, a partir dos preços dos produtos importados e também porque os preços dos produtos exportados tendem a ficar mais caros no Brasil, sempre em termos gerais, porque produtos específicos podem ter outro comportamento por motivos peculiares. Como os juros no Brasil acompanham as metas de inflação, uma expectativa de alta do dólar acaba gerando pressão de alta nos juros. É o mesmo mecanismo dos juros nos Estados Unidos, que sobem para haver controle da inflação. O governo brasileiro pode aumentar os juros para evitar pressões inflacionárias, e também oferecer um melhor atrativo para os investidores estrangeiros ficarem no Brasil. Esta sensibilidade brasileira vem se manifestando nas últimas semanas, com perdas das Bolsas de Valores, alta do dólar e dos juros. A Bolsa paulista acumula perdas de 15,4% no ano. Os títulos da dívida externa brasileira também estão sofrendo oscilações fortes. O C-Bond, um dos principais papéis, acumula perdas de 12% no ano. Quanto mais cai o preço do C-Bond, maior a taxa de retorno que o investidor internacional está exigindo para colocar seu dinheiro em ativos brasileiros. Estes dois indicadores, mais a alta do dólar e dos juros, mostram que o País ainda é muito sensível às oscilações internacionais. Veja como o mercado financeiro fechou na última sexta-feira no link abaixo.