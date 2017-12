Brasil e Noruega assinam memorando sobre comércio de pesca O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e o ministro norueguês da Pesca, Svein Ludvigsen, assinaram memorando de entendimentos sobre diretrizes técnicas para facilitar o comércio bilateral de produtos da pesca. O memorando foi assinado no Itamaraty. Segundo técnicos do Ministério da Agricultura, o documento estabelece equivalência sanitária entre o sistema de inspeção de pescados dos dois países, o que facilitará o comércio. Na prática, o memorando significa que o Brasil aceita as normas sanitárias da Noruega e que o país aceita as regras brasileiras. A expectativa dos técnicos é de que a assinatura do memorando facilite as importações de bacalhau e abra o mercado norueguês para o camarão brasileiro.