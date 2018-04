Brasil e Nova Zelândia cortam subsídios agrícolas A Nova Zelândia cortou praticamente todos seus subsídios à agricultura há 16 anos. O Brasil vem diminuindo a intervenção no setor agrícola desde o fim da década de 80. Experiências diferentes de dois países fortemente agrícolas, com uma bandeira em comum: produção barata e de qualidade para muitos setores agrícolas. O agribusiness neozelandês é voltado para a exportação, colocando 90% de seus produtos no mercado internacional. Sem quase nenhuma ajuda oficial, desde 1984, o setor agrícola da Nova Zelândia especializou a produção, aumentou a produtividade, fortaleceu os lucros e ganhou participação no Produto Interno Bruto (PIB). O agronegócio brasileiro representa hoje 40% das exportações do País e é responsável por cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB), garantindo 37% dos empregos ofertados. Foi a agricultura que garantiu o saldo positivo apresentado pela balança comercial brasileira de US$ 2,6 bilhões. De acordo com as regras do Sistema Nacional de Crédito Rural, os bancos devem aplicar 25% de seus depósitos à vista em financiamentos à agricultura e ainda há mecanismos que garantam juros baixos aos pequenos produtores, maximizando a eficiência. O açúcar brasileiro de cana, por exemplo, é considerado de boa qualidade, barato, e tem boa aceitação no mercado internacional, como o Oriente Médio e a Rússia. "Nosso açúcar chega às prateleiras a menos de R$ 1,00 o quilo, sem depender da intervenção oficial. É um setor basicamente de ingerência privada", afirma o secretário de produção e comercialização do Ministério da Agricultura, Pedro de Camargo Neto. Antes de 1990, o governo atuava mais fortemente com uma política de garantia de preços mínimos. Em outras palavras: se o preço do mercado ficasse abaixo desse teto, o governo garantia a compra dos grãos ao preço mínimo. Hoje, alguns mecanismos permitem ao governo garantir a renda com um mínimo de intervenção no mercado, como por exemplo, os leilões de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP). O pequeno produtor, cuja definição varia de região a região, tem acesso ao crédito de custeio, pagando um juros de 8,75% ao ano. Mas, dependendo do caso, o pequeno produtor pode se beneficiar de juros menores. Subsídios restritos na Nova Zelândia O exemplo de sobrevivência agrícola quase sem nenhum tipo de subsídio é a Nova Zelândia. Hoje, a ajuda oficial é restrita à pesquisa, ao controle de pragas e a programas climáticos. A Nova Zelândia, com o Brasil e mais treze países, faz parte do grupo de Cairns, liderado pela Austrália. Juntos, os quinze são responsáveis por 25 por cento das exportações agrícolas mundiais. A reforma da política agrícola neozelandesa foi feita em 1984 por um governo trabalhista, que acabava de herdar da gestão anterior uma pesada economia protecionista à beira da falência. Os "trabalhistas", sem piedade, passaram a caneta nos 30 tipos de subsídios agrícolas diferentes, existentes na época, e acabaram com todo suporte de preços, financiado pelo contribuinte. "A reação imediata foi de fortes protestos, mas quando os agricultores caíram em si de que os subsídios haviam desaparecido, começaram a buscar alternativas para suas práticas. Em vez de maximizarem a produção para atrair subsídios, aprenderam como maximizar a eficiência", conta à Agência Estado, Mark Talbot, o responsável agrícola da Representação neozelandesa, em Bruxelas. Resultado: a produtividade cresceu, os lucros tornaram-se pouco a pouco mais fortes e a agricultura aumentou sua participação no Produto Interno Bruto (PIB). "Se você verificar a produtividade do setor agrícola desde 1984", diz Talbot. "Temos tido 3,9 por cento de crescimento da produtividade por ano, enquanto o resto da economia neozelandesa aumenta na ordem de 0,9 por cento". Talbot faz questão de mostrar o último relatório, intitulado "Vida após os subsídios", elaborado pela Federação dos agricultores locais. O relatório da Federação, demonstra na opinião de Talbot, que a experiência da Nova Zelândia "desbanca o mito que o setor agrícola não pode viver sem subsídios". "Europeus e americanos talvez não estejam prontos para cortar de imediato suas linhas de subsídios, mas isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A PAC não se sustentará com uma União a 25 países", conclui Talbot. O custo do subsídio Um estudo da Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE), divulgado recentemente, demonstra que uma rede de tarifas e cotas é a responsável pelos aumentos exagerados de alguns produtos nos países da União Européia: o litro do leite, por exemplo, custa hoje 70% a mais do que deveria custar sem a política agrícola; a carne, 221% a mais e o açúcar, 94% a mais, de acordo com os cálculos da OCDE. Estes números são baseados nas ajudas aos preços de mercado interno, que são pagos na linha final pelo consumidor. O estudo compara os preços médios pagos na Europa e na Nova Zelândia, por exemplo, país onde quase não existem os subsídios aos agricultores. Abaixo, veja alguns exemplos da comparação feita pela OCDE, onde incluímos os preços médios dos produtos brasileiros. A fonte é secretaria de produção e comercialização do Ministério da Agricultura. LEITE (1 litro) UE: 0,79 euros - Nova Zelândia: 0,65 euros - Brasil: 0,52 euros AÇÚCAR DE CANA (1 kg) UE: 0.93 euros - Nova Zelândia: 0,62 euros - Brasil: 0,23 euros MANTEIGA (250 gr) UE: 1,34 euros - Nova Zelândia: 0,51 euros - Brasil: 1,03 euros FILÉ MIGNON (1 kg) UE: 30,93 euros - Nova Zelândia: 11,37 euros - Brasil: 6,18 euros AZEITE DE OLIVA (1 litro) UE: 10,34 euros - Nova Zelândia: 5,03 euros - Brasil não produz.