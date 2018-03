Brasil é o 10º maior receptor de investimento estrangeiro Estimativas preliminares apontam que o aumento de investimentos estrangeiros direto no Brasil em 2004 ficou acima da taxa média de crescimento dos fluxos mundiais e foi superior à média de crescimento dos demais países emergentes. Uma avaliação feita pela Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad) mostra que, no ano passado, a economia mundial registrou um aumento de 6% no fluxo de investimentos, revertendo uma tendência negativa que era observada desde 2001. Pela primeira vez em cinco anos, os investimentos para a América Latina sofreram um aumento. Com aproximadamente US$ 16 bilhões, o Brasil terminou o ano como o décimo maior receptor de investimentos no mundo. "Fluxos para o Brasil estão se recuperando de novo", afirmou a agência da ONU. Em 2001, os investimentos no País eram de US$ 22 bilhões e o Brasil era o oitavo maior destino de investimentos. O valor caiu para US$ 17 bilhões no ano seguinte. Em 2003, o valor chegou a apenas US$ 10 bilhões, quando o País passou a ocupar apenas a 14a posição entre os maiores receptores. Mas foi na Ásia que mais uma vez os investimentos tiveram a melhor desempenho em 2004. A região foi destino de US$ 166 bilhões, 55% acima do volume registrado em 2003. China, Índia, Coréia, Hong Kong e Cingapura foram os principais responsáveis pelo aumento. Para os próximos anos, a expectativa da Unctad é de que a recuperação dos investimentos estrangeiros seja mantida diante dos bons indicadores econômicos e os planos de aquisição de empresas que estão sendo anunciados. Veja na tabela abaixo os maiores receptores de Investimentos Estrangeiros Diretos no mundo em 2004 (estimativas preliminares): EUA US$ 121 bi China US$ 62 bi Grã-Bretanha US$ 55 bi Luxemburgo US$ 52 bi França US$ 35 bi Hong Kong US$ 33 bi Irlanda US$ 26 bi Cingapura US$ 21 bi México US$ 18 bi Brasil US$ 16 bi Itália US$ 15 bi Canadá US$ 12 bi