Brasil é o 12º no ranking das maiores economias do mundo Os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre os valores consolidados do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro referente ao ano de 2004 mostram que o Brasil saiu da 15ª colocação no ranking das maiores economias do mundo em 2003 e firmou-se na 12ª colocação em 2004, superando as economias do Índia, Coréia do Sul e Holanda. Foi o país que mais ganhou posições (três no total) no levantamento da consultoria GRC Visão. O excepcional desempenho do PIB brasileiro em 2004 de 5,2% de crescimento, o maior desde 1994, foi o principal fator para a melhora do país no ranking. De acordo com a consultoria, em dólares, o PIB brasileiro alcançou US$ 605 bilhões no ano passado. Entre as 10 principais economias houve apenas uma troca de posições entre Espanha e Canadá. A Espanha ocupava em 2003 a 9ª colocação, mas superou o Canadá em 2004 e já é a 8ª maior economia do mundo - posição que o Brasil ocupava em 1998. Já entre a 11ª e 15ª posições houve algumas alterações, sendo a principal delas o recuo da Coréia do Sul da 11ª para a 14ª colocação(veja no quadro abaixo o ranking completo da consultoria). Expectativas De acordo com a consultoria, para que haja um desempenho melhor do Brasil no ranking, galgando novas posições, é preciso que o país tenha ao menos uma taxa de crescimento compatível com a dos países emergentes, seus concorrentes diretos pela atração de investimento. Por exemplo, enquanto a expectativa de crescimento da economia brasileira está em torno de 3,5% para 2005, a média de crescimento de alguns países emergentes selecionados está em 5,2% (Argentina, Chile, China, Coréia do Sul, índia, México e Rússia). Em 2004, enquanto a média de crescimento desses países foi de 5,9%, a taxa de crescimento do PIB brasileiro foi de 5,2%; mesmo sendo a maior dos últimos 10 anos ainda ficou aquém da média dos países que concorrem por investimentos. Entretanto, essa é uma situação que ainda deve demorar a ocorrer, pois ainda há um nível de juros proibitivo tanto ao consumo (juros nominais) quanto aos investimentos (juros reais). Ainda há muito a ser investido no setor de infra-estrutura, principalmente no setor de energia e estradas. Nesse sentido, vale lembrar que o consumo de energia no país medido até setembro de 2004 já indica um nível muito próximo ao observado no período pré-racionamento em 2001 colocando, portanto, a questão do abastecimento de energia mais uma vez em alerta. Ranking (posição em 2004) País PIB (em bilhões de dólares) 1º EUA 11.757 2º Japão 4.780 3º Alemanha 2.734 4º Reino Unido 2.113 5º França 2.026 6º Itália 1.669 7º China 1.543 8º Espanha 971 9º Canadá 957 10º México 649 11º Austrália 622 12º Brasil 605 13º Índia 594 14º Coréia 582 15º Holanda 577