Brasil é o 3º em ranking de taxa de juros reais O Brasil ocupou em dezembro, pelo quinto mês consecutivo, o terceiro lugar no ranking de taxa de juros reais em 40 países, segundo informou a Pesquisa Mensal de Juros da consultoria Global Invest. A consultoria avalia que, considerando o atual patamar da taxa de juros nominal (19%) e a expectativa de queda de inflação, "o nível de juros real deve continuar a subir, atingindo o patamar de dois dígitos nos próximos meses". Ainda de acordo com a consultoria, a pequena elevação dos juros reais em dezembro ocorreu em função de taxa de juros nominal acumulada em 12 meses de 17,3%, ante inflação medida pelo IPCA de 7,7% no período. A pesquisa apontou também que a Polônia perdeu o primeiro lugar no ranking de juros reais para a Argentina em dezembro, após 16 meses na primeira posição. Dos 40 países incluídos na pesquisa, 23 são emergentes e 17 desenvolvidos.