Brasil é o maior cliente mundial da IFC O Brasil é o principal cliente mundial da International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial para o setor privado. Do portfólio de investimentos da instituição, de US$ 15,1 bilhões, o Brasil detém US$ 1,23 bilhão. A carteira cresceu hoje, com o anúncio de um empréstimo de US$ 70 milhões para apoiar as operações financeiras do grupo Andrade Gutierrez. Ao comunicar a aprovação do novo financiamento da AG, o diretor de Infra-estutura da IFC, Francisco Tourreiles, destacou que organização continua a conceder financiamento de longo prazo às empresas brasileiras, apesar de os recursos internacionais estarem escassos, sobretudo para economias emergentes. A IFC, segundo Tourreiles, teve um papel de destaque na economia brasileira no ano passado, pois continuou concedendo recursos de longo prazo, tanto para as empresas quanto para linhas de apoio à exportação. "Fomos um player crítico para o País, em um período em que o fluxo de capitais internacionais recuou e impactou o crescimento econômico." Novo empréstimo Em relação ao empréstimo ao grupo Andrade Gutierrez, a IFC informou que já havia liberado um empréstimo para a divisão de concessionária de serviços de telecomunicações e infra-estrutura da empresa. Desta vez, o financiamento foi ampliado para a holding. O empréstimo, de sete anos, é formado por US$ 30 milhões em recursos próprios do organismo, outros US$ 30 milhões em empréstimo sindicalizado por bancos participantes e outros US$ 10 milhões na forma de empréstimos conversível. Em comunicado, o presidente da Andrade Gutierrez, Sérgio Andrade, afirmou que o pacote vai melhorar a capacidade do grupo de fazer novos investimentos e aperfeiçoar o desempenho geral da empresa. A Andrade Gutierrez adota a política ambiental da IFC em todas as suas empresas.