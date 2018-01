Brasil é o quarto no ranking de emergentes que recebem investimentos O Brasil está em quarto lugar no ranking dos países emergentes que recebem investimentos diretos no mundo, segundo estudo da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet). O País é superado por Hong Kong, Cingapura e Taiwan, mas lidera na região da América Latina com uma fatia quatro vezes maior do que a do México. Do total do estoque de investimentos diretos mantidos pelos países emergentes no exterior, o Brasil responde por 6,3%. Entre os países do continente, a Argentina tem o segundo maior peso (3,8%), o Chile (2,8%) e o México (1,5%). Apesar da crise econômica dos últimos anos, o crescimento do estoque de investimentos argentinos no exterior aumentou 187,4% entre 1995 e 2001, acima da média da região (159,6%). No caso do Chile, o avanço chegou a 686,2%. "Estar no quarto lugar entre os países em desenvolvimento não é desprezível", disse o economista da Sobeet, Fernando Ribeiro. Os dadosda pesquisa levam em conta o montante em 2001. Do estoque total de investimentos diretos de US$ 6,5 trilhões, 90% eram de países desenvolvidos e os 10% restantes, originados nos países em desenvolvimento. Os valores relativos ao Brasil, conforme estudo anteriormente divulgado pela Sobeet, somaram US$ 50,7 bilhões. Na comparação entre os estoques de investimentos no exterior entre 1995 e 2001, o dos países desenvolvidos cresceu 123,2% e dos países em desenvolvimento, 188,5%, nos mesmos seis anos. No período, o estoque dos emergentes evoluiu de US$ 277,3 bilhões para US$ 800 bilhões. Já o montante dos desenvolvidos foi de US$ 2,577 trilhões a US$ 5,751 trilhões. Por região, apenas a Ásia teve 75,3% de todo o IDE dos emergentes no resto do mundo, num total de US$ 602,4 bilhões. Isoladamente, Hong Kong lidera a lista, com investimento no estrangeiro de US$ 374,9 bilhões. Conforme avaliação de Ribeiro, parte significativa dos valores de Hong Kong podem representar investimentos na própria China, numa espécie de etapa intermediária em subsidiárias locais.